Philippe Coutinho está na mira do Corinthians para 2023Foto: Divulgação/Aston Villa

Publicado 17/12/2022 17:15 | Atualizado 17/12/2022 17:16

De olho em um grande camisa 10 para 2023, o Corinthians abriu conversas para a contratação de Philippe Coutinho, do Aston Villa. De acordo com o "Meu Timão", o atleta, que está com seus dias contados após a chegada do treinador Unai Emery, vê com bons olhos um possível retorno ao Brasil.

A situação, no entanto, é bem complexa. Coutinho recebe um salário considerado astronômico para os padrões do futebol brasileiro e um investimento considerável seria necessário por conta do clube paulista. Estima-se que o atleta de 30 anos receba o triplo do maior salário do plantel corintiano.

Um grande trunfo para a negociação dar certo é o empresário Kia Joorabchian, que possui ótima relação com o Corinthians desde os tempos de MSI e intermediou as contratações de Willian e Vitor Pereira para o clube paulista. Ele afirmou à reportagem que 'dará o seu melhor' para concluir a transferência.

Depois de ter um grande desempenho em seus seis primeiros meses no Aston Villa, quando ainda estava emprestado pelo Barcelona, Coutinho performou muito bem e ajudou o clube a fugir do rebaixamento na Premier League. Depois de ser adquirido em definitivo, os desempenhos do brasileiro despencaram e ele passou a ser criticado por torcedores.

Na atual temporada, Coutinho disputou 13 partidas e não marcou sequer um gol ou assistência pelo clube inglês. Amargando a reserva, ele não aparenta estar nos planos do francês Unai Emery, que assumiu o clube recentemente.