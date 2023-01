Paige Spiranac - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 12:31

Rio - A golfista Paige Spiranac se envolveu em uma polêmica nas redes sociais com o influenciador Nick Adams. Conhecido por uma postura agressiva nas redes sociais e muitas vezes acusado de machismo, Nick criticou a prática do golfe por mulheres. Paige acabou rebatendo seu argumento e o influenciador sugeriu que a golfista não é conhecida pela sua qualidade no esporte. Depois disso, Paige Spiranac respondeu o influenciado com ironia.

"Ouça Nick, todos nós sabemos que tenho seios fantásticos. Agora vou mudar meu nome para Paige Spiranac (peitos alfa)", ironizando o título de 'macho alfa' do desafeto. Paige ainda usou da linguagem própria do esporte para atacar o desafeto. "

Nick é o tipo de jogador de golfe que joga desde as pontas, mas não consegue acertar mais de 220. Ele esperará pelo par 5s em dois quando estiver 310 fora . Diga 'acerte, Sally' quando alguém do grupo deixa um putt curto. E acha que tem uma chance com a garota do carrinho", caçoou.

A discussão entre os dois continuou com o influenciador fazendo questão de dizer que a golfista estava sendo apoiada pela maioria nas redes sociais devido aos atributos físicos. Paige não perdeu tempo e continuou ironizando. "A mídia social é toda diversão e jogos até anos depois, quando meus futuros filhos voltam para casa para me perguntar por que os homens na internet me chamam de Peitos Alfa kkk".