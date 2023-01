Corpo de Dinamite chega a cemitério em Duque de Caxias - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 10/01/2023 12:05 | Atualizado 10/01/2023 13:46

Rio - Torcedores do Vasco e fãs de Roberto Dinamite se posicionaram nos arredores do Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para acompanhar a chegada do corpo do maior ídolo da história do Cruzmaltino. O ex-atacante foi velado em cerimônia aberta ao público, durante a última segunda-feira, em São Januário. Após cortejo em Duque de Caxias, o corpo chegou ao cemitério por volta das 13h20.

Em seu funeral aberto ao público, diversas personalidades estiveram presentes. Entre elas os ídolos do Flamengo, Zico e Júnior, o ídolo do Fluminense, Fred, o presidente do Tricolor, Mario Bittencourt, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o treinador Luís Castro, além do presidente do Vasco, Jorge Salgado, e diversos ídolos do Cruzmaltino como Edmundo, Pedrinho, Felipe, Mazinho e o atual elenco do clube de São Januário.

Estiveram presentes também autoridades públicas como o prefeito Eduardo Paes, o secretário estadual de transportes e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o ex-presidente da Mangueira e atual deputado estadual, Chiquinho.

Na manhã desta terça-feira, houve uma missa em São Januário, restrita a amigos e familiares de Roberto Dinamite. O ex-jogador Edmundo esteve presente. Por volta de meio-dia, o corpo do maior ídolo da história do Vasco deixou São Januário para o começo do cortejo em direção ao cemitério em Duque de Caxias.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.

Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.