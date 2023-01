Tiquinho, Gabigol, Cano e Pedro Raul: quem menos marcou em 2022 fez 20 gols - Fotos de Vitor Silva/Botafogo, Marcelo Cortes/Flamengo, Mailson Santana/Fluminense e Daniel Ramalho/Vasco

Na década de 90, o futebol carioca conviveu com Romário, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha e Valdir Bigode brigando pelas artilharias e se provocando para ter o título de Rei do Rio. Em 2023, o futebol mudou bastante, mas, guardadas as devidas proporções, os quatro grandes voltam a ter goleadores em peso: Tiquinho no Botafogo, Gabigol e Pedro no Flamengo, Cano no Fluminense e Pedro Raul no Vasco.

Cada um à sua maneira e em momentos distintos na carreira, eles são as esperanças de gols dos cariocas na temporada que se inicia. E se repetirem o que fizeram em 2022, haja bola na rede!

Cano tenta repetir desempenho pelo Fluminense

- Fez história ao marcar 44 gols em 70 jogos e se tornou o maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada passada.

- Máximo goleador do Brasileirão (26) e da Copa do Brasil (5), o argentino de 34 anos tornou-se o jogador que mais marcou pelo Fluminense em uma temporada no Século XXI.

- Depois de alcançar a melhor marca da carreira em um mesmo ano, Cano tem o desafio é manter o excelente desempenho pelo Tricolor.

Gabigol pode chegar ao Top-10 do Flamengo

- Já o Rubro-Negro tem dois artilheiros para dividir a responsabilidade. O principal deles é Gabigol, que em quatro temporadas fez 133 gols em 210 jogos.

- Em 2023, ele poderá entrar no top-10 da história do Flamengo.

- Balançou a rede 29 vezes no ano passado mesmo jogando mais distante da área, e foi o artilheiro do Carioca (9) e vice da Libertadores (9).



- O novo camisa 10 do Flamengo tem um forte concorrente no time. Pedro, que teve a melhor temporada da carreira com 29 gols, 12 deles na Libertadores. Com o desempenho, foi chamado para Copa do Mundo e quer se manter na Seleção.



Pedro Raul para liderar nova fase do Vasco

- Pedro Raul fará a primeira temporada pelo Gigante da Colina, e já chegou como principal contratação sob o comando da SAF.

- Não é por menos, já que em 2022 balançou as redes 26 vezes e foi vice-artilheiro do Brasileirão pelo Goiás, ao marcar 19 gols.

- Poderá brigar pelas artilharias das competições por um Vasco que já contou com Roberto Dinamite, Romário e Edmundo.



Tiquinho mostra faro de gol promissor no Botafogo

- Por fim, o Glorioso contará com Tiquinho Soares, que em 2022 não marcou tanto quanto os rivais, mas mostrou faro artilheiro nos pouco mais de três meses de retorno ao futebol brasileiro.

- Foram seis gols em apenas 14 jogos pelo Botafogo.

- Com a contagem da passagem pelo Olympiacos, o atacante marcou 20 vezes em 2022, o que mostra o grande potencial para a primeira temporada completa no clube.