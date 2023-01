Fatal Model - Divulgação / Fatal Model

Publicado 13/01/2023 10:00 | Atualizado 13/01/2023 10:06

Rio - A plataforma online de acompanhantes, Fatal Model, segue ativa no futebol brasileiro. Ela é uma das patrocinadoras oficiais do Campeonato Carioca de 2023. A empresa justifica o investimento nos Estaduais como uma forma de "fortalecer a sua luta pelo respeito, empoderamento e dignificação da profissão de acompanhante em todos os espaços".

Não é a primeira vez que a empresa resolve se envolver em uma competição com grande apelo de audiência. No ano passado, pontualmente marcou presença em placas de publicidade nos jogos Flamengo x Coritiba e Corinthians x Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

A empresa de acompanhantes já patrocinou o Hercílio Luz e o Camboriú, de Santa Catarina, e estampou sua marca nos uniformes da Portuguesa, do Altos (PI) e do Globo (RN) na Copa do Brasil de 2022. A Fatal Model destaca ainda que o objetivo é focar, principalmente, nos espaços masculinizados, "onde ainda existe uma estigmatização em relação ao mercado adulto".

"Os ideais do Fatal Model sobre profissionalismo sempre foram e sempre serão a principal pauta debatida pela plataforma, e em conjunto com a paixão nacional, o futebol, esses ideais vêm se propagando cada vez mais. Patrocinar os campeonatos é uma oportunidade de propagar esses valores e ainda articular a conscientização", afirmou a assessoria de imprensa da Fatal



Criada em 2016, a empresa registrou 20,9 milhões de usuários e 504 milhões de acessos mensais em 2022, tornando a Fatal Model o segundo site de acompanhantes mais acessado do mundo.