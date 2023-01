Beth Fiit - Reprodução / Instagram

Rio - As inglesas Beth Fiit e Alexia Grace são musas do OnlyFans. Ambas tinham uma relação de amizade, mas devido ao trabalho na plataforma de conteúdo adulto a relação acabou azedando. O desentendimento foi tanto que as beldades toparam resolver essa questão em uma luta de boxe.

Tudo começou quando alguns fãs reclamaram que o conteúdo das duas musas na plataforma estavam semelhantes. Diante da confusão, as duas fizeram uma live no TikTok que atingiu, segundo o Daily Star, mais de 20 mil pessoas. Alexia foi a primeira a se pronunciar.

"Vocês falam que eu copio o conteúdo da Beth Fiit. Isso é literalmente impossível: o conteúdo que eu crio mostra apenas eu exibindo minha personalidade", disparou. No entanto, Beth não enxergou da mesma maneira e alfinetou Alexia.

"Eu não ia dizer nada, mas como Alexia está falando mal de mim... Eu a apelidei de Alexia DisGrace [Alexia Desgraça] porque parece adequado para seu comportamento", disparou.

A própria Beth teve a ideia do confronto. Alexia treina boxe há cinco anos. Apesar de ter topado o convite, Grace afirmou que "queria resolver tudo [no diálogo], mas vai acabar em uma luta de boxe. Então, estou apenas esperando".