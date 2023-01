Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro por acusação de agressão sexual - FOTO: Josep LAGO / AFP

Os advogados de Daniel Alves se mostraram confiantes com o processo após terem contato com mais de sete horas de gravação de câmeras da boate Sutton, na Espanha. O jogador está preso preventivamente desde 20 de janeiro como suspeito de crime de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos no fim do ano passado.



O principal nome da defesa de Daniel Alves no caso é o advogado Cristóbal Martell. De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", o especialista em direito penal "mostrou poucas dúvidas sobre a liberação provisória do brasileiro". A defesa apresentou, nesta segunda-feira, o recurso para que jogador responda o processo em liberdade.

Ao todo, a documentação apresentada pelos advogados do jogador contém 24 páginas. O principal foco foi mostrar para a justiça espanhola que não há risco de fuga do jogador. A expectativa é de que em um prazo de um mês o lateral esteja livre para responder o processo.



Dentro das propostas dos advogados incluem que o brasileiro seja liberado com uso de uma pulseira eletrônica para monitoramento em tempo real; que o jogador seja intimado a comparecer, se necessário diariamente, em tribunal; que entregue seus dois passaportes, o espanhol e o brasileiro; e fiquei proibido de se aproximar ou se comunicar de qualquer forma com a vítima.

No presídio na cidade de Barcelona, Daniel Alves busca ter poucas relações com presos. Segundo os jornais espanhóis, o jogador chegou a dar autógrafos mas não estendeu as conversas dentro do presídio. Ao tratar das acusações, o lateral sempre afirma ter tido uma relação consensual com a mulher.