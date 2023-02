CBV - Reprodução: Twitter

Publicado 02/02/2023 15:48

A Confederação Brasileira de Voleibol informou que Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, se licenciou do cargo de presidente da entidade pelo prazo de até 90 dias por "prerrogativa estatutária e questões de saúde". O comunicado foi feito por meio de uma nota oficial, na última quarta-feira, que também confirmou que o vice, Radamés Lattari Filho, passa a responder pela CBV no período.

Vale lembrar que Toroca assumiu a presidência da CBV em março de 2014 e, em 2017, foi reeleito para o cargo. Em 2021, conseguiu nova reeleição - dessa vez para o mandato que vai até 2025.

VEJA A NOTA DA CBV

A Confederação Brasileira de Voleibol, informa que, por prerrogativa estatutária e questões de saúde, o Presidente da CBV, Dr Walter Pitombo Laranjeiras, se licenciou, no dia 31/01/2023, do exercício da Presidência desta Confederação pelo prazo de até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 27 do Estatuto da CBV.

Sendo assim, a partir da data acima referida, o exercício da Presidência da Confederação Brasileira de Voleibol foi assumido pelo Sr. Radamés Lattari Filho, Vice-Presidente e substituto legal, na forma do artigo 45, Parágrafo único do Estatuto em vigor, que passa a responder pela entidade, interinamente, durante o período de licença.