João Gomes comemora gol marcado na estreia pelo Wolverhampton - Foto: Divulgação/Twitter @Wolves

João Gomes comemora gol marcado na estreia pelo WolverhamptonFoto: Divulgação/Twitter @Wolves

Publicado 11/02/2023 16:57

João Gomes estreou com pé direito no Wolverhampton. Neste sábado, o volante entrou durante o segundo tempo e marcou o gol que deu a vitória aos Wolves sobre o Southampton por 2 a 1 no St. Mary's Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Ele, aliás, ainda foi eleito o "Man of the Match" ("O Homem do Jogo") pela Premier League.

O JOGO



A vitória do Wolverhampton, cabe destacar, parecia improvável. Isso porque Carlos Alcaraz abriu o placar para o Southampton aos 24 minutos e, aos 27, Mario Lemina, dos Wolves, foi expulso.

Apesar do cenário negativo, o Wolverhampton conseguiu engatar a reação e virou o jogo no segundo tempo. Aos 27, Jan Bednarek fez contra e deixou tudo igual no marcador. Aos 42, João Gomes apareceu para marcar o segundo do time visitante. Na comemoração, o ex-jogador do Flamengo não segurou a emoção.

GET IN THERE, @GomesOficial08! pic.twitter.com/3iLwhOd9OX — Wolves (@Wolves) February 11, 2023 O GOL DE JOÃO GOMES

O volante finalizou da entrada da área, mas um jogador do Southampton se jogou na frente da bola para interceptar. João, contudo, pegou a sobra, ajeitou o corpo e bateu no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Gavin Bazunu.

AGENDA E SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Wolverhampton chegou aos 23 pontos e aparece na 15ª colocação da Premier League. O próximo compromisso do time comandado por Lopetegui acontece no próximo sábado, às 12h (de Brasília), contra o Bournemouth no Estádio Molineux. A partida é válida pela 24ª rodada da competição.