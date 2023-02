Neymar em derrota para o Monaco pelo Campeonato Francês - Foto: AFP

Publicado 12/02/2023 12:44

Neymar e Marquinhos se envolveram em uma discussão em alto tom de voz com o diretor esportivo do PSG, Luís Campos, no intervalo da derrota para o Monaco, por 3 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Francês . Segundo o jornal "L'Équipe", o dirigente foi ao vestiário cobrar comprometimento dos jogadores, e isso não agradou aos brasileiros, além de outros atletas.

De acordo com o periódico, Luís Campos disse que os jogadores não estavam se empenhando e nem sendo agressivos em campo. Com isso, Neymar e Marquinhos, que lideram a equipe, não aceitaram as críticas e iniciaram uma discussão aos berros. "Os decibéis da discussão deixaram todos surpreendidos", disse o jornal na publicação.

O Paris Saint-Germain entrou em campo neste sábado sem Mbappé, Messi e Veratti, e foi vencido sem dificuldades pelo Monaco. Líder isolado do Campeonato Francês com 54 pontos, o PSG falhou defensivamente e não reagiu durante o jogo. A derrota poderia ter sido uma goleada ainda maior se não fosse por grandes defesas do goleiro Donnarumma.