Maurício Barbieri e Fernando Diniz, treinadores de Vasco e FluminenseDaniel Ramalho/Vasco e Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 12/02/2023 12:38

A nova geração de treinadores brasileiros buscam cada vez mais mudar o estilo mais conservador e adotar uma postura mais ofensiva em campo. Dois dos principais nomes da 'nova escola' de técnicos são Fernando Diniz e Maurício Barbieri, que se reencontram neste domingo (12) no clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Fernando Diniz e Mauricio Barbieri sempre defendem o jogo ofensivo, mesmo quando a defesa se expõe e acaba sendo vazada. E por mais que na prática os dois utilizem sistemas de jogo distintos, alguns fundamentos são a base das duas ideias de formação dos treinadores. Posse de bola, construção de jogadas desde a fase defensiva e pressão em linha alta são marcas do estilo que encantam tantos torcedores.

Em sua segunda passagem pelo Tricolor, Fernando Diniz tem um ótimo ano de 2022 com o Fluminense e, naturalmente, faz um trabalho que está muito mais avançado e pronto do que o do adversário deste domingo. O treinador assumiu o trabalho após o fim do Campeonato Carioca com um elenco bom com veteranos e acabou surpreendendo, garantindo a terceira colocação do Campeonato Brasileiro - com oito pontos a mais que o rival Flamengo.

Para 2023, o Tricolor se reforçou para a disputa da Copa Libertadores e melhorou ainda mais o elenco. As chegadas dos laterais Guga e Jorge, dos meias Lima e Giovanni e do atacante Keno mudam o elenco de patamar e aumentam o poderio técnico do Fluminense, que já contou com a grande temporada de Germán Cano e Jhon Arias.

Do outro lado do campo, o Vasco da Gama de Maurício Barbieri vive uma realidade completamente diferente do rival das Laranjeiras. No ano de seu retorno à primeira divisão, o Gigante da Colina começa uma nova sob o comando da SAF e reformula o elenco para a disputa da primeira divisão, tudo sob a implementação de uma nova filosofia de jogo.

Com dez reforços - até então - e mais de R$ 100 milhões desembolsados, além de uma nova comissão técnica, o Vasco encara o início de trabalho como uma nova fase de sua história e já dá sinais animadores em seus primeiros jogos. No entanto, o progresso ainda é embrionário e o clube ainda dá seus primeiros passos.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (12), no Maracanã, às 18h pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense ocupa a terceira colocação com 13 pontos, enquanto o Vasco ocupa a sexta colocação com 11 pontos e um jogo a menos.