Bryn Forbes foi campeão da NBA com o Milwaukee BucksReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2023 14:18

Campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks, o ala-armador Bryn Forbes, de 29 anos, foi preso na manhã da última quarta-feira (15) após ser acusado de agressão contra mulher. De acordo com a polícia de San Antonio (EUA), a suposta vítima alegou que foi golpeada diversas vezes.

O caso teria acontecido no início da manhã, por volta das 5h. Segundo a mulher, o casal se desentendeu durante uma saída e, ao chegarem em casa, a discussão se transformou em agressão física.



O serviço médico prestou ajuda no local e, pouco tempo depois, Forbes foi preso. De acordo com os registros policiais divulgados pelo site americano "TMZ", o atleta segue mantido em detenção.

Bryan Forbes fechou contrato com o San Antonio Spurs em 2016 e disputou 36 jogos na sua temporada como calouro, após não ser escolhido no Draft da NBA. O ala-armador permaneceu na franquia do Texas até 2020, quando teve a transferência concluída ao Milwaukee Bucks.

Na equipe do grego Giannis Antetokounmpo, o jogador viveu seu grande momento e conquistou o troféu em 2021. Depois, ainda passou pelo Denver Nuggets, do astro sérvio Nikola Jokic, antes de chegar ao Minnesota Timberwolves, onde acabou sendo dispensado na última semana.