Manchester United venceu o Newcastle - AFP

Publicado 26/02/2023 15:47 | Atualizado 26/02/2023 15:52

Inglaterra - Erik ten Hag, Casemiro, Rashford e companhia parecem estar colocando o Manchester United novamente nos trilhos. Neste domingo, o maior campeão inglês voltou a conquistar um título depois de quase seis anos. O clube de Manchester venceu o Newcastle por 2 a 0 na final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley, com gols de Casemiro e Rashford, para levantar o tradicional troféu.

Com o sucesso neste domingo, o Manchester alcança seu sexto título da Copa da Liga Inglesa. A última vez que havia conquistado títulos foi com José Mourinho na temporada 2016/17, há quase seis anos, quando venceu a própria Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa. Este é o primeiro título do time sob comando do novo treinador holandês, que vem repaginando a equipe. O Newcastle, novo rico do futebol mundial, mostra o poder da sua nova era, voltando a uma final desde 1976, mas não conseguiu conquistar o título inédito.

O jogo marcou o retorno dos dois volantes brasileiros Casemiro e Bruno Guimarães a seus respectivos times. Ambos foram expulsos com cartão vermelho direto e cumpriram suspensão de três jogos em competições nacionais. Casemiro, no entanto, esteve liberado para enfrentar o Barcelona nos dois jogos da Liga Europa. Além dos dois, Fred, Antony e Joelinton estiveram em campo, o que iguala a final de copa doméstica da Inglaterra com mais brasileiros da história.

A final da Copa da Liga Inglesa colocou frente a frente dois dos clubes que mais evoluíram na atual temporada. Uma curiosidade é que o Newcastle atuou com o terceiro goleiro, Loris Karius, que não disputa um jogo oficial há dois anos. O titular Nick Pope está suspenso e o reserva Martin Dubravka disputou a competição pelo próprio Manchester United no começo da temporada e não pode ser escalado na partida. Ele retornou ao Newcastle em janeiro.

O CONFRONTO

O Manchester United até teve duas finalizações no começo do jogo, encaixadas com segurança por Karius, mas o Newcastle não sentiu a pressão e manteve bastante volume no ataque. Com um lindo drible na área para cima de Dalot, Saint-Maximin por muito pouco não abriu o placar. A finalização do atacante só não entrou por causa do bom reflexo de De Gea.

Logo depois saiu o primeiro gol da final, do outro lado do campo, aos 33 minutos. Luke Shaw cobrou falta com levantamento direto na área e o volante brasileiro Casemiro enfiou a cabeça na bola para tirar de Karius e fazer 1 a 0. Líder deste novo Manchester, Casemiro abriu o placar no momento em que o Newcastle mostrava intensidade.

Não satisfeito com a vantagem, o Manchester seguiu em cima e ampliou o marcador por 2 a 0, seis minutos após o primeiro gol. O time de Manchester desceu em peso para o ataque, Rashford, principal nome do time na temporada, recebeu de Weghorst na área e finalizou travado pelo zagueiro Botman. O desvio encobriu o goleiro do Newcastle e terminou em gol.

O Newcastle sentiu os gols sofridos. O time de Eddie Howe foi para o ataque, mas teve dificuldades para criar chances com clareza. Enquanto isso, Weghorst quase fez o terceiro do Manchester. Com uma linda finalização de fora da área, o atacante holandês obrigou Karius a se esticar todo para evitar mais um gol antes do intervalo.

O segundo tempo foi de muita entrega, porém menos chances claras de gol. O Newcastle foi para o ataque, mas o Manchester se defendeu como pôde e poucas vezes deu espaços. Um dos mais presentes no jogo, Joelinton tentou duas vezes e parou numa parede formada pelo rival debaixo do gol. Com o passar do tempo, a pressão foi aumentando.

Em tentativa de resposta, Rashford tentou de fora da área e levou perigo, mas parou em Karius. O Newcastle se soltou na reta final, lutou até os últimos minutos e terminou a partida sendo celebrado por sua torcida. Joelinton quase marcou de cabeça, mas De Gea salvou mais uma. Do outro lado, Bruno Fernandes teve grande chance, mas Karius também evitou uma situação pior.

PRÓXIMOS JOGOS

Vivo também na outra copa nacional, o Manchester joga pela Copa da Inglaterra na próxima quarta-feira contra o West Ham. No próximo domingo, pelo Campeonato Inglês, o time de Erik ten Hag faz clássico contra o Liverpool. Já o Newcastle volta a campo no próximo sábado para grande embate contra o outro time de Manchester, o City, fora de casa.