Luiz Henrique deixou o Fluminense em 2022 e faz primeira temporada pelo Betis - Divulgação / Betis

Publicado 02/03/2023 18:50

Cria de Xerém, Luiz Henrique chegou a 150 partidas na carreira. O atacante ex-Fluminense alcançou a marca na última sexta-feira, na vitória fora de casa do Betis por 3 a 2 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol.



"É bacana demais chegar a uma marca como essa. Quando eu paro e olho pra trás, lembro de como foi complicado, principalmente, lá no começo da minha história. Mas deu tudo certo e aqui estamos. Também aproveito para agradecer ao Fluminense, por ter me dado a oportunidade de desempenhar o meu futebol. Sem o Flu, nada disso teria acontecido", disse o jogador de 22 anos.



Em sua primeira temporada pelo Betis, Luiz Henrique disputou 30 jogos e marcou cinco gols, além de cinco assistências. Já pelo Fluminense, foram outros 120 jogos pelos profissionais, com 14 gols e 14 assistências.



"Não foi fácil, mas cada gota de suor valeu a pena. Tenho certeza de que meu maior incentivador, meu pai, lá de cima, e todos aqueles que, de alguma forma, também estiveram comigo nessa caminhada estão muito orgulhosos. Temos um momento decisivo da temporada, com a reta final da La Liga e os duelos das oitavas de final da Liga Europa, contra o Manchester United, e vamos trabalhar muito para conseguir alcançar os nossos objetivos”, disse.



No domingo (5), o Betis, em quinto lugar no Espanhol, recebe o Real Madrid, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Embalado pelas três vitórias consecutivas na competição, Luiz Henrique acredita que é possível derrotar o adversário.



“Todo mundo sabe a força do elenco do Real Madrid. Mas vivemos um bom momento na temporada. Seguimos em busca do nosso objetivo, que é garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões", completou.