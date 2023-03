Richarlison chorando após eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar - Dylan Martinez / Reuters

Publicado 02/03/2023 18:24

O gol de Bruno Petkovic, atacante da Croácia, contra a seleção brasileira, a quatro minutos do fim da prorrogação das quartas de finais da Copa do Mundo do Catar, ainda deixam memórias fortes na mente de Richarlison. O camisa 9 do Brasil deu uma entrevista para a Fifa e se emocionou ao relembrar o lance que levou o jogo para os pênaltis e, posteriormente, à eliminação do seu país.

"É dolorido, né? Ontem mesmo eu estava vendo o vídeo com meu fisio. Mostrei no celular para ele e falei: 'Não dá nem para acreditar que isso aqui aconteceu'. Sei lá, não tem explicação, a gente nunca ficou com sete no ataque, ainda mais faltando quatro minutos. Era para acontecer mesmo", comentou Richarlison.

"Foi um momento difícil, que vai ficar na nossa memória por muito tempo até a gente conquistar esse Mundial aí" – completou o atacante do Tottenham.



Tal jogo foi nas quartas de finais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Após o confronto acabar em 0 a 0 no tempo normal, Neymar abriu o placar da partida na prorrogação. Entretanto, aos 116 minutos, em contra-ataque gerado graças ao erro defensivo do Brasil, Bruno Petkovic marcou para a Croácia e levou a decisão para os pênaltis. Na cobrança, Rodrygo e Marquinhos não converteram suas penalidades e o Brasil foi eliminado para o país europeu.