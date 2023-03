Barcelona venceu o Real Madrid por 1 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 02/03/2023 18:56

O Barcelona deu um passo importante por uma vaga na final da Copa do Rei. O time catalão venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O zagueiro Éder Militão marcou contra e garantiu a vitória do rival merengue.

Com a vitória, o Barcelona pode empatar no jogo de volta que garantirá uma vaga na decisão. A segunda partida acontecerá no dia 5 de abril, às 17h (de Brasília), no Camp Nou. O vencedor encara o classificado do duelo entre Athletic Bilbao e Osasuna, que venceu a ida por 1 a 0.

O JOGO

O clássico começou quente. Nos primeiros 20 minutos, o Real Madrid teve duas chances claras e chegou a abrir o placar com Karim Benzema, mas o gol foi anulado por impedimento. O clima esquentou após uma sequência de disputas de bola ríspidas entre Vinícius Júnior e Frenkie De Jong.

O Barcelona aproveitou a desorganização do Real Madrid e abriu o placar em contra-ataque, aos 26 minutos. Franck Kessié bateu na saída do goleiro Thibaut Courtois e contou com um desvio no zagueiro Éder Militão para estufar a rede. O gol foi considerado contra do defensor brasileiro.

Na etapa final, o Barcelona recuou e entregou a posse de bola para o Real Madrid. O time mandante tentou de tudo, mas encontrava poucos espaços para finalizar. Nas vezes que conseguiu, pecou na finalização. Ao todo, foram mais de dez finalizações e nenhuma no alvo.