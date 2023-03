Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/Seleção SporTV

Apresentador André RizekFoto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 02/03/2023 19:52

Rio - A seleção brasileira enfrentará Marrocos no dia 25 de março, em Tânger. Na visão do apresentador André Rizek, A CBF precisa fazer uma ação no amistoso por conta dos casos de violência sexual envolvendo Robinho e Daniel Alves, dois ex-jogadores da Seleção. Na visão do comunicador, o ato iria ter um forte simbolismo, pois mostraria o repudio dos jogadores aos casos.

“A Seleção teve jogador um jogador condenado e outro enlameado com acusação de estupro. Atletas de Copa do Mundo. Li hoje que uma em cada 3 brasileiras já sofreu algum tipo de agressão sexual. Que a CBF aproveite a oportunidade e, no próximo jogo (do Brasil), chame atenção para a causa", disse, antes de completar:

"Seria muito importante que os jogadores mostrassem, nessa ação, de que lado estão também. Os jogadores do time masculino, claro. A ideia é tão óbvia, que se torna obrigatória nesse momento. É contigo, CBF”, destacou Rizek.



A convocação para o amistoso ocorrerá nesta sexta-feira (3), às 11h, em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ramon Menezes foi o escolhido para comandar a Seleção de forma interina, enquanto o substituto de Tite não é definido pela CBF.