Joan Laporta, presidente do Barcelona - Foto: PAU BARRENA/AFP

Joan Laporta, presidente do BarcelonaFoto: PAU BARRENA/AFP

Publicado 02/03/2023 20:33

O presidente da La Liga, Javier Tebas, avisou ao Barcelona que o clube não poderá contratar novos jogadores na próxima janela de transferências, dados os atuais problemas financeiros da equipe. O mandatário do Campeonato Espanhol ressaltou a importância do Barça para a competição, dizendo que não pode "ignorar" as questões econômicas.

"Vou já anunciar. Sei que o Laporta (presidente do Barcelona) vai ficar irritado. É praticamente impossível que o Barcelona possa comprar jogadores no verão. Vão ter de mudar muito, caso contrário vão ter problemas. Não deixamos o Barça contratar jogadores no mercado de inverno e nem no verão vão ter a possibilidade de garantir jogadores", declarou Tebas.

"O Barcelona é muito importante para a La Liga, mas se olharmos para o outro lado, seria um erro grave. Nossa competição entraria em colapso. Talvez agora seu presidente me chame de zangado, mas é a verdade", completou.

Mesmo lidando com diversos problemas financeiros, o Barcelona realizou inúmeras contratações no início da temporada 2022/23, como Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié e Koundé. O Barça é o atual líder da La Liga, com 59 pontos conquistados.