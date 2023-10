Neto, apresentador da Band - Reprodução/Band

Publicado 27/10/2023 13:49

Rio - O apresentador Neto pagou uma indenização de R$ 30 mil por ter xingado o técnico Tite, atualmente no Flamengo, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, diante da Croácia. De acordo com o "UOL", o pagamento para encerrar a briga judicial foi feito nesta quinta-feira (27).

Por exigência de Tite, o valor foi depositado na conta do Recanto da Compaixão Frei Salvador, uma casa de repouso para idosos localizada em Caxias do Sul. No acordo, o ex-jogador também "comprometeu-se a não reiterar a conduta praticada, abstendo-se de publicar qualquer outra imagem ou texto destinado a atacar a honra e a imagem de Tite".

A Band participou da busca por uma conciliação e se comprometeu a ler uma carta com o pedido de desculpas ao treinador. No acordo, ficou definido que "o texto seria lido por um de seus apresentadores, com exceção de Neto, no programa Os Donos da Bola". O responsável pela leitura foi o repórter Fernando Fernandes, que costuma substituir Neto quando necessário.

Além dos R$ 30 mil, Neto se comprometeu a arcar com as custas processuais. Cada uma das partes ficou responsável por quitar os honorários de seus advogados.