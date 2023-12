Ibrahimovic se aposentou dos gramados na temporada passada, aos 41 anos - Divulgação / Milan

Publicado 11/12/2023 12:00

Após duas passagens como jogador, Ibrahimovic está de volta ao Milan para atuar fora das quatro linhas. Agora, ele irá exercer a função de dirigente. O sueco será conselheiro sênior dos novos proprietários. A RedBird, empresa que comprou o clube em 2022, confirmou que Ibra terá um papel essencial em decisões importantes a serem tomadas.

Como conselheiro, Ibrahimovic poderá influenciar projetos como o do novo estádio do Milan, que deve ser construído nos próximos anos. A empresa declara que "Ibra trabalhará em estreita coordenação" com os donos do clube, "com papel ativo nas operações esportivas e comerciais".

"Estou extremamente grato por me juntar à RedBird e ao Milan nessas funções importantes e influentes. A empresa fez parceria com alguns dos maiores atletas, equipes e figuras empresariais do mundo para criar negócios com significado e impacto. Estou ansioso para contribuir para as atividades de investimento de suas propriedades nos setores de esportes, mídia e entretenimento", afirmou o ex-jogador.

"Meu amor pelos rossoneri nunca terá fim e a oportunidade de fazer parte do futuro deles de uma forma significativa é algo com que eu só poderia ter sonhado", celebrou Ibrahimovic.

O sueco foi um dos grandes ídolos do Milan na última década. Ele teve duas passagens marcantes pelo clube, entre 2010 e 2012, e, depois, entre 2019 e 2023. Nas duas, conseguiu conquistar o título do Campeonato Italiano uma vez. Ibra se aposentou dos gramados com a camisa rubro-negra há seis meses, aos 41 anos.

"Esta não é uma decisão que tomo de forma leve - é muito importante e pessoal para mim e para a minha família. Pensei muito sobre os primeiros passos da minha carreira fora do futebol e não poderia estar mais entusiasmado para começar esta jornada como membro do RedBird e do Milan. Para mim e minha família, este é realmente um retorno ao lar, ao querido clube onde encerrei minha carreira de jogador e agora estou começando meu próximo capítulo", finalizou.