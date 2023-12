Daniel Amorim é a nova contratação do Athletic-MG - Divulgação

Publicado 18/12/2023 15:15

Daniel Amorim é o novo reforço do Athletic-MG, que vai disputar a Série C em 2024. O atacante ex-Vasco estava no no Tombense, onde foi artilheiro do time, com 13 gols em 33 jogos, mas acabou rebaixado na Série B.



Aos 34 anos, Daniel Amorim cobra uma dívida trabalhista do Vasco, de R$ 300 mil, referente ao não pagamento da rescisão e de dois meses de salário. Ele atuou pelo clube em 2021, na Série B que o cruz-Maltino não conseguiu o acesso.



Foram 22 partidas e apenas quatro gols em sua passagem pelo Vasco,. ele foi contratado em maio de 2021, após se destacar no Campeonato Mineiro pelo Tombense.



Agora no Athletic, o centroavante disputará Estadual, Copa do Brasil e Série C.