Corinthians enfrentou o Chelsea na final do Mundial em 2012 - Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Publicado 21/12/2023 09:00

Rio - O Fluminense terá a difícil missão de enfrentar o Manchester City, da Inglaterra, na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), na final do Mundial de Clubes, em Jedá, na Arábia Saudita. Apesar da força do time de Pep Guardiola, o histórico de finais entre clubes brasileiros e ingleses no torneio mostram que o Tricolor pode sonhar com o título.

Ao longo da história, Brasil e Inglaterra protagonizaram seis finais de Mundial. O retrospecto é de equilíbrio, com três vitórias para cada lado. A decisão entre Flu e City será a sétima da história e desempatará a disputa.

Os ingleses foram os adversários nos títulos de Flamengo, em 1981, São Paulo, em 2005, e Corinthians, em 2012. Eles venceram, respectivamente, o Liverpool, duas vezes, e o Chelsea.

Por outro lado, o Palmeiras, em 1999, o Fla de 2019 e o Palmeiras, em 2021, se frustraram ao serem superados, respectivamente, por Manchester United, Liverpool e Chelsea.

Confira as finais entre brasileiros e ingleses:

1981 - Flamengo 3 x 0 Liverpool (ING)

1999 - Manchester United (ING) 1 x 0 Palmeiras

2005 - São Paulo 1 x 0 Liverpool (ING)

2012 - Corinthians 1 x 0 Chelsea (ING)

2019 - Liverpool (ING) 1 x 0 Flamengo

2021 - Chelsea (ING) 2 x 1 Palmeiras