Musa do OnlyFans fez promoção de 60% após título do clube do coração

Rio - Torcedora do América do México, a modelo Aimèe Alvarez fez uma grande promoção na sua conta do OnlyFans após o seu clube conquistar o título nacional no último fim de semana. Ela deu um desconto de 60% para os seus fãs terem acesso ao seu conteúdo íntimo.

O América do México conquistou o seu 14º título do Campeonato Mexicano, encerrando um jejum de cinco temporadas sem a taça. O clube é o maior vencedor nacional do país.

Aimèe Alvarez se tornou conhecida em 2018, quando participou de uma festinha envolvendo os jogadores da seleção mexicana antes da Copa do Mundo da Rússia. Além dela, outras 29 mulheres estiveram presentes.

