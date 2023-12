Ederson foi campeão da Liga dos Campeões com o Manchester City - Paul Ellis / AFP

Ederson foi campeão da Liga dos Campeões com o Manchester CityPaul Ellis / AFP

Publicado 27/12/2023 13:00 | Atualizado 27/12/2023 13:03

Rio - O goleiro do Manchester City e da seleção brasileira, Ederson, de 30 anos, foi escolhido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) como o melhor da posição em 2023. O brasileiro desbancou o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, e o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid.

Ederson foi o segundo jogador nascido no Brasil a vencer o prêmio. Antes dele, Alisson, do Liverpool, havia sido escolhido como o melhor da posição em 2019. O ex-goleiro do Internacional ficou na oitava colocação neste ano.

Ederson concorre ao prêmio do The Best 2023, organizado pela Fifa, também na categoria de melhor goleiro. Ele irá disputar a honraria com Courtois, do Real Madrid, e o marroquino Bono, do Al-Hilal. O vencedor será revelado no dia 15 de janeiro de 2024, em cerimônia em Londres.