Thiago Silva - AFP

Publicado 28/12/2023 18:00

Inglaterra - Na vitória do Chelsea sobre o Crystal Palace, na última quarta-feira, Thiago Silva, de 39 anos, completou 100 partidas pelos Blues na Premier League. O brasileiro abordou a marca e admitiu que tinha uma impressão ruim sobre a competição, que foi quebrada por um treinador rival do clube londrino.

"Eu não imaginaria que viria jogar na Premier League um dia, era um futebol que não me agradava, sendo bem sincero. Achava muita bola áerea, sobe ali, briga ali. Apesar de ter impulsão e me adaptar, achava que não viria jogar aqui. Um dos responsáveis (para eu jogar na Premier League) foi o Guardiola, o time dele jogando mais. Não que (os outros) copiem, mas procuram jogar (igual), é um futebol bonito de se ver. A partir desse momento me interessei, via mais em casa, veio o Chelsea e não pensei duas vezes", afirmou em entrevista à "ESPN".

Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020 e no clube inglês conquistou seu principal título na carreira: a Liga dos Campeões de 2021. Ele também faturou a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa, ambos no mesmo ano.

O brasileiro tem contrato com o Chelsea até junho de 2024 e a sua permanência na próxima temporada é incerta. O Fluminense, clube que Thiago atuou de 2006 a 2008, tem interesse na sua contratação.