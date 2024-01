Lucas Beraldo, ex-zagueiro do São Paulo, foi anunciado como novo reforço do PSG - Divulgação / PSG

Lucas Beraldo, ex-zagueiro do São Paulo, foi anunciado como novo reforço do PSGDivulgação / PSG

Publicado 01/01/2024 11:51

O PSG anunciou na manhã desta segunda-feira (1) a chegada do zagueiro Lucas Beraldo, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo na última temporada. O clube francês desembolsou 20 milhões de euros na contratação do defensor de 20 anos, que assinou contrato válido por cinco temporadas com os parisienses.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons.



#WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024 O clube francês já havia negociações com o São Paulo e com Beraldo desde a última temporada e apenas aguardava a abertura da janela de transferências para oficializar a contratação do zagueiro. O jogador vestirá a camisa 35 do PSG.

Além dele, o PSG também acertou a compra do volante Gabriel Moscardo, jogador de 18 anos revelado pelo Corinthians. O clube francês deve desembolsar os mesmos 20 milhões de euros na contratação da jovem promessa.

Beraldo estreou pela equipe profissional do São Paulo em 2022 e, na última temporada, se tornou um dos principais nomes do time que conquistou a primeira Copa do Brasil da história do clube, onde, na grande final, venceu o Flamengo pelo placar agregado de 2 a 1. O zagueiro deixa o Tricolor Paulista com 52 jogos disputados e um gol.