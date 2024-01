Dorival Júnior foi o nome escolhido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir a seleção brasileira - MARCELLO DIAS

Publicado 11/01/2024 18:38

estreia na Copa América, dia 24 de junho, nos Estados Unidos. Nesse período, o treinador contará com apenas três partidas para definir os convocados e o time titular para a primeira competição oficial.

Apresentado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior terá pouco mais de seis meses de preparação até a estreia na Copa América, dia 24 de junho, nos Estados Unidos. Nesse período, o treinador contará com apenas três partidas para definir os convocados e o time titular para a primeira competição oficial.

amistosos serão contra Inglaterra, dia 23, em Wembley, e Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu. Inclusive, a

Com o ano de 2023 perdido nas escolhas por Ramon Menezes e Fernando Diniz como interino, a seleção brasileira ainda terá de se encontrar com Dorival em três confrontos duros. Em março, os amistosos serão contra Inglaterra, dia 23, em Wembley, e Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu. Inclusive, a primeira convocação do treinador será no dia 1 de março, para esses dois jogos.

O outro adversário será o México, em 8 de junho, já como preparação para a disputa da Copa América.



Com pouco tempo de preparação e a necessidade de mostrar bons resultados de imediato, Dorival já se prepara para o desafio.



"Em todas as equipes, eu me adaptei. Nunca chego com sistema pré-estabelecido. Prefiro identificar o que tenho à mão e depois empregar um sistema. Esse encaixe é fundamental, para que na prática as coisas deem certo", avaliou.



A seleção brasileira está no Grupo D da Copa América, com Colômbia, Paraguai e um representante da Concacaf, que será definido entre Costa Rica e Honduras.