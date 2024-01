Shawn Barber foi finalista olímpico do salto com vara no Rio 2016 - THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Shawn Barber foi finalista olímpico do salto com vara no Rio 2016THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Publicado 19/01/2024 12:20 | Atualizado 19/01/2024 12:22

Rio - Campeão mundial em 2015 e finalista olímpico nos Jogos do Rio 2016, o canadense Shawn Barber morreu nesta sexta-feira (19), aos 29 anos, por complicação médica. O atleta de salto com vara faleceu dentro de casa, em Kingwood, no Texas, nos Estados Unidos. O agente Paul Doyle confirmou a morte.

Shawn Barber estudou na Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. O canadense foi campeão mundial do salto com vara em 2015, em Pequim, além de medalhista de prata nos Jogos do Rio em 2016 após perder a decisão para o brasileiro Thiago Braz.

Em 2016, Shawn Barber também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. No mesmo ano, bateu o recorde do salto com vara entre canadenses, saltando por 6 metros numa prova em Reno, em Nevada, nos Estados Unidos.