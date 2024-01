Bia Haddad perde para russa Maria Timofeeva e é eliminada do Australian Open - DAVID GRAY / AFP

Publicado 19/01/2024 13:14

Rio - Bia Haddad está eliminada do Australian Open. A brasileira, de 27 anos, foi derrotada pela russa Maria Timofeeva por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1. Foi a maior vitória da carreira da jovem russa, atual número 170 do ranking, que nunca tinha enfrentado atletas do top 50 da WTA.

Apesar da eliminação, Bia Haddad alcançou a sua melhor campanha no Australian Open. Pela primeira vez a brasileira chegou na terceira rodada da competição. A 12º do ranking da WTA ainda está na disputa de duplas ao lado da americana Taylor Townsend.

O primeiro set foi muito equilibrado. Bia Haddad começou melhor, mas a russa Maria Timofeeva reagiu e equilibrou o duelo. O set caminhou para o tie-break e, por pouco, a brasileira não fechou o primeiro set, mas terminou derrotada por 9 a 7.

Já no segundo set, a russa começou mais confiante, quebrou o serviço da brasileira e chegou a abrir 5 a 1. Bia Haddad chegou a vencer mais duas vezes, mas foi derrotada por 6 a 3 e não evitou a eliminação do Australian Open.