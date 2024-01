Homenagem do Bayern de Munique para Beckenbauer, na Allianz Arena - Lukas Barth / AFP

Homenagem do Bayern de Munique para Beckenbauer, na Allianz ArenaLukas Barth / AFP

Publicado 19/01/2024 16:09

O Bayern de Munique prestou uma homenagem póstuma a Franz Beckenbauer nesta sexta-feira (19) ao organizar uma cerimônia na Allianz Arena, casa do time alemão. O ato contou com a presença de vários ex-jogadores, atletas que ainda estão em atividade, dirigentes do clube e também do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.