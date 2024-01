Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre o Almería por 3 a 2 - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 21/01/2024 15:50 | Atualizado 21/01/2024 15:52

Rio - O Real Madrid sofreu para vencer o Almería por 3 a 2, neste domingo (21), no Santiago Bernabéu, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O lanterna chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas não resistiu a pressão do time merengue, que virou com gols de Jude Bellingham, Vini Jr e Carvajal.

Lanterna do Campeonato Espanhol, o Almería surpreendeu o Real Madrid já no primeiro minuto de jogo com gol de Ramazani. O time merengue tinha o controle da posse de bola, mas não teve uma postura agressiva. O time visitante aproveitou para ampliar aos 45, com Edgar González.

Em desvantagem no placar, o Real Madrid mudou a postura na etapa final e pressionou desde o início. Jude Bellingham, de pênalti, diminuiu aos 12 minutos. Na sequência, o Almería chegou a marcar o terceiro em contra-ataque com Sergio Arribas, mas o lance foi anulado por falta em Bellingham na origem da jogada.

O jogo esquentou após o árbitro checar o pênalti a favor do Real Madrid no vídeo e anular o gol do Almería também por orientação do VAR. O Real chegou ao empate com Vini Jr, de ombro, aos 22 minutos da etapa final. O lance deixou dúvida sobre um possível toque no braço, mas o árbitro validou o gol.

Após sofrer o empate, o Almería conseguiu quebrar o ritmo do Real Madrid. O jogo caminhava para terminar empatado, mas o Real conseguiu virar nos acréscimos. Bellingham aproveitou cruzamento e escorou de cabeça na segunda trave, e encontrou Dani Carvajal, que marcou o terceiro gol merengue.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 51 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. Já o Almería é o lanterna com seis. O vice-líder Girona pode recuperar o primeiro lugar logo mais, às 17h (de Brasília), contra o Sevilla, em casa. O Real volta a campo no próximo sábado (27), às 12h15, contra o Las Palmas, fora de casa.