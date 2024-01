Barcelona venceu o Real Betis por 4 a 2 - CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 21/01/2024 17:00 | Atualizado 21/01/2024 17:03

Rio - Com três gols de Ferrán Torres, o Barcelona venceu o Real Betis por 4 a 2, neste domingo (21), no Benito Villamarín, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça chegou a abrir 2 a 0 e sofreu o empate, mas conseguiu reagir nos acréscimos.

O jogo foi animado. O Real Betis teve a chance de abrir o placar com menos de cinco minutos com o brasileiro Luiz Henrique, mas não aproveitou. O Barcelona, por sua vez, foi cirúrgico e foi para o intervalo em vantagem com gol de Ferrán Torres, aos 21 minutos.

Na etapa final teve chuva de gols. O Barcelona ampliou com Ferrán Torres aos três minutos, mas a defesa sofreu um apagão e viu o Real Betis empatar com dois gols de Isco, aos 11 e 14, respectivamente. Nos acréscimos, o Barça reagiu com gols de João Felix, aos 45, e Torres, aos 47.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 44 pontos e se firmou na terceira colocação do Campeonato Espanhol. Já o Real Betis é o nono colocado, com 31. O Barça volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 17h30 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rei.