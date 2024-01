Benzema - Divulgação / Fifa

Publicado 22/01/2024 12:42

Rio - Insatisfeito no futebol saudita, o atacante Karim Benzema, de 36 anos, poderá voltar para o clube que o revelou. De acordo com informações do jornal francês "RMC Sport", o Lyon, administrado por John Textor, deseja a contratação do veterano.

Apesar disso, a negociação não promete ser simples. O contrato de Benzema com o Al-Ittihad tem duração até 2026. Além disso, o salário que o francês recebe no futebol saudita é acima do que o Lyon teria condições de desembolsar.

Contratado pelo Al-Ittihad para a atual temporada, Benzema não tem se adaptado ao futebol saudita. O atacante não deseja permanecer e teve se nome ventilado ao Chelsea recentemente.

Karim Benzema fez sua estreia pelos profissionais do Lyon em janeiro de 2005, e vestiu a camisa do clube até junho de 2009, quando migrou para o Real Madrid. Ele fez 66 gols e dando 27 assistências, além de ter conquistado quatro vezes o Campeonato Francês.