Bela do Flamengo, Vanessa Ataides,Divulgação

Publicado 22/01/2024 12:21 | Atualizado 22/01/2024 12:23

Rio - A Bela do Flamengo, Vanessa Ataides, viveu uma situação pouco comum. Após realizar um post no Instagram, a beldade recebeu o convite de um restaurante de Amsterdã, na Holanda, para ser garçonete durante uma temporada e servir os clientes de uma forma divertida.

"Os clientes serão servidos com as taças equilibradas no meu bumbum. Gostei da proposta e vou analisar com carinho, pois o valor da proposta é muito sedutora", disse Vanessa Ataides.