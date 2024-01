Musa do City revela passado com vício em drogas: 'Cheirava tudo que via'

Rio - Musa do Manchester City e bastante conhecida nas redes sociais por sua beleza, a modelo Elle Broke, de 26 anos, confessou que tem superado o vício em drogas por conta do boxe. Em entrevista ao jornal inglês "The Sun", ela relembrou esses momentos difíceis do seu passado.

"Eu era uma festeira que cheirava cocaína e cetamina, mas agora estou sóbria graças ao boxe. Eu era uma festeira muito ruim, qualquer substância que eu encontrasse eu enfiaria no nariz, levava ao máximo", contou.

Elle afirmou que a rotina de preparação para o esporte mudou sua vida. Brooke conquistou uma grande vitória no ringue, nocauteando Andrea Jane Bunker em uma luta no First Direct Arena, no último final de semana.

"Agora não bebo. Estou sóbria há 18 meses e agora vivo uma vida 'chata'. Não saio nos finais de semana porque estou muito focado na alimentação e nos hábitos de treino. A rotina é o que mais gosto no boxe porque me dá um motivo para acordar de manhã. O boxe mudou minha vida", finalizou.

