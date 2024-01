Haaland no treino do Manchester City - Foto: Divulgação/X @ManCity

Abu Dhabi - Nesta segunda-feira, 22, Erling Haaland voltou aos treinos no Manchester City. O atacante, vale lembrar, ficou de fora dos últimos nove jogos do time inglês por causa de uma lesão no pé.

O último jogo de Haaland com a camisa dos Citizens aconteceu no dia 6 de dezembro. Na ocasião, a equipe de Manchester perdeu para o Aston Villa por 1 a 0, em compromisso válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Cabe ressaltar que, em entrevista coletiva no dia 12 de janeiro, o técnico Pep Guardiola havia dito que Haaland deveria voltar aos treinos do Manchester em Abu Dhabi, onde está o grupo no momento.

"Ele está bem, mas com um probleminha, atrapalhando os pés. Os médicos decidem parar por uma semana e recomeçar talvez em Abu Dhabi. Espero que no final deste mês ele esteja pronto", contou Guardiola, na ocasião.