Wilson Seneme é o presidente da Comissão da Arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Publicado 22/01/2024 13:56 | Atualizado 22/01/2024 14:21

Rio - Após analisar o desempenho da arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2023, a empresa francesa "GoodGame!" foi contratada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para avaliar os árbitros no Campeonato Carioca. A empresa foi contratada no ano passado pelo empresário americano John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo, e o principal responsável por apresentá-la ao Brasil.

A "GoodGame!" não pretende melhorar o desempenho da arbitragem no futebol brasileiro, mas trabalha para identificar jogos manipulados e reduzir a margem de erro dos árbitros, no Brasil ou no restante do mundo. O CEO da empresa, o francês Thierry Hassanaly, acredita que, com base no resultado da análise do Brasileirão de 2023, houve manipulação de resultado em alguns jogos.

"Temos muitos clientes, federações, clubes, serviços de investigação policial e de justiça e também casas de apostas. Para casas de apostas, monitoramos partidas de competições de vários lugares, do Brasil, África, Meio Oeste, América do Sul. Sobre algumas partidas do Brasileirão, baseado em nossas ferramentas, tecnologia e soluções, estamos 99% convencidos de que alguns jogos foram manipulados", disse ao "ge".



O CEO da empresa francesa tem a vontade de ajudar o futebol brasileiro, principalmente após os recentes escândalos de casas de apostas. Thierry Hassanaly exaltou a Ferj, que procurou a empresa após algum membro do Botafogo apresentar o relatório do Brasileirão de 2023. O Carioca, no entanto, terá VAR apenas em clássicos, semifinais e final.

"A Ferj quer um futebol melhor, mais justo e com arbitragem melhor. Eles querem que o árbitro faça um trabalho melhor. Nem tudo é manipulado. Há erros que podemos evitar se aprendermos, praticarmos. Espero que tenhamos boas relações com clubes brasileiros e a CBF em algum momento. Quando se fala de futebol, se fala de Brasil. É o melhor lugar para estar envolvido", afirmou.