Endrick foi o destaque do Palmeiras na arrancada rumo ao título do BrasileirãoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/01/2024 14:05 | Atualizado 22/01/2024 14:07

Rio - O atacante Endrick, do Palmeiras, se comoveu ao ser abordado para uma foto por um engraxate no Aeroporto Santos Dumont e resolveu fazer um pix no valor de R$ 1 mil para o homem. O caso aconteceu no início do mês, quando o atleta desembarcou no Rio para se apresentar à seleção brasileira pré-olímpica, e foi revelado pelo perfil do X (antigo Twitter) Embaixada.

"Eu trabalho aqui no aeroporto santos Dumont engraxando sapatos. Vi uma galera ali na saída do desembarque, pedi a ele (Endrick) para tirar uma foto. Aí ele foi e falou: 'Poxa, me dá seu pix'", disse Michel, que ficou sem acreditar no gesto do jogador.

ENDRICK DOOU MIL REAIS PARA UM ENGRAXATE NO AEROPORTO



E ninguém sabia dessa história. Mais de uma semana depois, descobrimos o bonito gesto e conversamos com Michel!



Para ajudá-lo, doe no PIX: (21) 97063-2590 pic.twitter.com/LrVtGstmC3 — Embaixada (@aembaixada_) January 22, 2024 "Precisando pagar aluguel, comprar leite, fralda pra minha filha. Chegou na hora certa aquela benção", completou.

Michel revelou que costuma faturar entre R$ 80 e R$ 120 diariamente no Santos Dumont. Ou seja, a doação de Endrick foi equivalente a dez dias de trabalho do homem.

Nas redes sociais, a história do engraxate viralizou e e torcedores já começaram a se organizar para ajudá-lo.