Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre o Almería por 3 a 2 - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre o Almería por 3 a 2PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 22/01/2024 17:10

Rio - Vini Jr aumentou o seu legado com a camisa do Real Madrid. Após marcar na vitória sobre o Almería por 3 a 2, neste último domingo (21), o atacante ultrapassou o ex-jogador Roberto Carlos e se tornou o segundo brasileiro com mais gols na história do clube espanhol.

O atacante chegou a 70 gols pelo Real Madrid, ultrapassando Roberto Carlos com 69. Ronaldo Fenômeno, com 104, lidera a lista. Rodrygo, companheiro de Vini Jr, aparece em quarto com 49, seguido por Marcelo, hoje no Fluminense, com 38, que completam o top 5.

Com gol de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Almería por 3 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, e segue na cola do líder Girona. A diferença é de um ponto. Porém, o Real tem um jogo a menos. O próximo compromisso será sábado (27), às 12h15 (de Brasília), contra o Las Palmas, fora de casa.

Brasileiros com mais gols na história do Real Madrid:

1º - Ronaldo: 104 gols (177 jogos)

2º - Vini Jr: 70 gols (243 jogos)

3º - Roberto Carlos: 69 gols (527 jogos)

4º - Rodrygo: 49 gols (195 jogos)

5º - Marcelo: 38 gols (546 jogos)

6º - Robinho: 35 gols (137 jogos)

7º - Casemiro: 31 gols (336 jogos)

8º - Sávio: 30 gols (160 jogos)

9º - Kaká: 29 gols (120 jogos)

10º - Júlio Baptista: 13 gols (78 jogos)