Alef Manga foi suspenso por 360 dias após confessar envolvimento em manipulação no futebol - Guilherme Griebeler / Coritiba

Alef Manga foi suspenso por 360 dias após confessar envolvimento em manipulação no futebolGuilherme Griebeler / Coritiba

Publicado 22/01/2024 18:02

Curitiba - O atacante Alef Manga se aproximou da liberação para voltar às atividades pelo Coritiba. Os advogados do jogador pagaram os R$ 60 mil de multa, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao aceitar o pedido de conversão de pena, e aguaram definição sobre as 60 cestas básicas que serão doadas também dentro da redução da suspensão.

A defesa do atacante do Coxa entrou com outra petição, esta para oficializar sua liberação. O clube paranaense também aguarda documentos do STJD e da CBF para evitar problemas na Justiça que possam provocar punições esportivas. As informações são do site "ge".

Alef Manga cumpre suspensão por envolvimento no grande esquema de apostas esportivas, que foi divulgado no início de 2023. Ele havia sido suspenso inicialmente por 360 dias, mas a pena foi reduzida em 50% (180 dias). O atacante deve ficar livre para treinar pelo Coritiba a partir do dia 27 de janeiro.

O jogador foi suspenso em agosto de 2023 por ter recebido cartão amarelo no duelo com o América Mineiro, em 2022, pelo Brasileirão. A pena começou a ser cumprida logo após o julgamento pelo pleno no dia 9 de agosto. Em novembro, a Fifa tornou a punição mundial, e Alef deixou o Pafos FC, do Chipre, onde tinha contrato de empréstimo.