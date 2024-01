Futuro de Benzema segue indefinido na Arábia Saudita - AFP

Futuro de Benzema segue indefinido na Arábia SauditaAFP

Publicado 30/01/2024 11:20 | Atualizado 30/01/2024 11:36

Arábia Saudita - O futuro de Benzema segue indefinido no mundo árabe. Uma das alternativas para o atacante seria trocar de clube dentro da Arábia Saudita, de acordo com o jornal francês 'L'Equipe'. Além disso, o diário afirma que o Fundo Público de Investimentos (PIF) do governo do país descarta a possibilidade do jogador retornar à Europa.

O PIF, que detém parte dos quatro grandes clubes da Liga Saudita, espera que o atacante permaneça por lá. Com isso, Benzema teria que sair para algum dos outros times do grupo. Segundo o jornal francês, um clube de Riade pode ser a saída. Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Al-Hilal, de Neymar e Jorge Jesus, são as opções. O Al-Ittihad e o Al-Ahli são de Jedá.

Entretanto, o 'L'Equipe' não cita nomes. O Al-Shabab e o Al-Riyadh também são da cidade, mas não fazem parte do grupo comandado pelo PIF.

Para as tratativas avançarem, o Al-Ittihad precisa dar o aval. Porém, o clube não deseja abrir mão de Benzema, mesmo com a crise interna. Na Europa, Chelsea e Manchester United estão de olho, no aguardo de uma definição.

O atacante apagou todos os perfis nas redes sociais. Ele foi excluído dos treinos do clube, em Dubai, por faltar a reapresentação. O francês ficou preso nas Ilhas Maurício por causa de um furacão e por isso não conseguiu retornar a tempo. Em Jedá, Benzema cumpre rotina diária no clube, enquanto o restante dos atletas está nos Emirados Árabes.