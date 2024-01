Taça Serie A - Divulgação

Taça Serie ADivulgação

Publicado 30/01/2024 17:56

Rio - Jogador do Internacional desde o ano passado, o lateral-direito Hugo Mallo, de 32 anos, está sendo acusado de abuso sexual na Espanha. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o espanhol teria colocado as mãos nos seios de uma mulher que vestia uma fantasia de periquito, o mascote do Espanyol, de Barcelona, antes do começo de uma partida.

Hugo Mallo Ricardo Duarte / Internacional

Na ocasião, Mallo defendia o Celta de Vigo, que estava enfrentando o Espanyol. A partida aconteceu em abril de 2019 e o processo contra o lateral foi realizado dois meses depois. O espanhol, de 32 anos, nega as acusações.



A advogada da vítima e o Ministério Público espanhol pedem que o jogador seja condenado ao pagamento de 24 meses de multa, cujo valor será estabelecido de acordo com seu patrimônio. Pelo Internacional, Hugo Mallo entrou em campo em nove jogos e não fez nenhum gol.