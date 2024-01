Lionel Scaloni durante o treino da seleção argentina - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 30/01/2024 17:33

Argentina - A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou, nesta terça-feira, 30, que a seleção fará amistosos contra a Costa do Marfim e a Nigéria. Os jogos acontecerão em março, na China.

A seleção argentina enfrentará a Nigéria no estádio Olympics Sports Center, em Hangzhou. Posteriormente, encara a Costa do Marfim no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim. As partidas estão previstas para acontecerem entre os dias 18 e 26 de março.

Cabe mencionar que estes dois jogos amistosos servem de preparação para a Copa América 2024. A competição será realizada nos Estados Unidos, entre os dia 20 de junho e 14 de julho.