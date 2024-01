Dorival Júnior - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 30/01/2024 18:20

Rio - O treinador Dorival Júnior evitou entrar em polêmica com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ao ser questionado sobre a declaração do dirigente que o chamou de mentiroso, por conta da sua opinião sobre as férias do elenco rubro-negro ao fim de 2022, o comandante da Seleção disse que o assunto foi superado.

"Tranquilo, não tem problema nenhum. Isso é um assunto passado, ficou pelo caminho. Tenho um respeito muito grande pela instituição, pelas pessoas que lá estão, e não é uma situação como essa que vai fazer com que eu perca o equilíbrio, que eu venha a público dar uma resposta. Eu tenho consciência do que aconteceu e ponto. O Flamengo foi fundamental na minha vida, vivi um momento importantíssimo e tenho um respeito muito grande pelas pessoas que lá estão", afirmou em entrevista após sorteio da Copa do Brasil.

Em 2022, os jogadores tiraram 34 dias de férias após o final da temporada, o que causou polêmica na ocasião. Dorival Júnior afirmou que gostaria que o grupo retornasse no dia 19 de dezembro, enquanto Marcos Braz e Bruno Spindel afirmaram que, na verdade, a comissão queria o retorno no dia 3 de janeiro.

Na ocasião, mesmo com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, a diretoria do Flamengo optou por demitir Dorival Júnior e contratar Vítor Pereira para iniciar o planejamento do clube carioca em 2024.