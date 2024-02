Vini Jr sofreu racismo no Estádio de Mestalla, do Valencia, em maio de 2023 - Jose Jordan / AFP

Publicado 16/02/2024 14:20 | Atualizado 16/02/2024 14:20

Espanha - Uma das torcidas organizadas do Valencia criou uma música para atacar Vini Jr, no jogo contra o Real Madrid, no Mestalla, dia 2 de março. O camisa 7 é um dos destaques do clube merengue. O cântico afirma que o brasileiro "chora e mente", além de que "zomba das pessoas e do rival".

"Sim. Fomos nós. Vai nos ouvir mesmo que não queira", escreveu La Curva de Mestalla 1919, torcida organizada do Valencia, nas redes sociais.

A música é cantada ao ritmo de Pinóquio, fazendo referência às capas do jornal valenciano 'Superdeporte' que chamavam Vini Jr de mentiroso.

Em maio de 2023, o brasileiro foi vítima de racismo no Mestalla, durante partida do Campeonato Espanhol. Em depoimento na Justiça local, em outubro, ele denunciou os insultos que sofreu da torcida do Valencia. O clube criticou o atacante, e afirmou que "em nenhum caso o comportamento pode ser generalizado a todo o estádio do Mestalla".

Havia um jogador famoso do Real Madrid

O único que fazia era chorar e mentir

Chorava por ali, chorava por lá

E sempre zombava das pessoas e do rival

Chegou a Valência e a história acabou

O problema é que é tonto, e nunca foi por sua cor