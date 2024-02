Felipe Meligini foi o quinto brasileiro a se garantir no Rio Open de 2024 - Divulgação / Rio Open

Publicado 19/02/2024 10:30

O Rio Open inicia sua 10ª e festiva edição nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro, com recorde de tenistas brasileiros na chave de simples e novidades para atletas e para os fãs da modalidade. O maior torneio da América do Sul terá cinco representantes da casa graças ao triunfo de Felipe Meligeni no qualifying, no fim de semana.



O país terá também Thiago Wild, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e João Fonseca na chave de simples. Os três últimos entraram com convite, sendo Heide o campeão da seletiva nacional, disputada em São Paulo, no fim do ano passado. Wild, atual número 1 do mundo, entrou direto na chave.



Meligeni foi o último a se garantir, no domingo, ao superar o experiente argentino Juan Manuel Cerundolo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Foi a primeira vez que um tenista brasileiro conseguiu "furar" o qualifying, a fase preliminar que concede as últimas vagas na chave principal do torneio.



"É especial furar o quali em casa. Fiquei bem emocionado, minha família estava lá. Eu nunca tinha vencido um jogo de simples aqui no Rio e agora furei o quali, então é bem especial, um sensação de alívio. A torcida me deu muita força quando eu precisei, estou muito contente de ter feito isso na frente dos meus amigos, da minha família, da minha equipe", comentou o sobrinho de Fernando Meligeni.



Até então, o recorde de brasileiros na chave do Rio Open era de quatro atletas, marca que foi alcançada em 2017 e no ano passado Há sete anos, os representantes foram João Souza, Thomaz Bellucci, Monteiro e Rogério Dutra. E, na temporada passada, estiveram na chave principal Bellucci, Monteiro, Matheus Alves e o jovem João Fonseca.



Entre os estrangeiros, as estrelas serão o espanhol Carlos Alcaraz e o suíço Stan Wawrinka, ambos campeões de Grand Slam. O croata Marin Cilic também estava confirmado, mas se machucou na semana passada e desistiu de competir no Rio. Se competisse no Jockey, a competição teria outro recorde: três campeões de Grand Slam numa mesma edição.



Mas a ausência do ex-Top 10 deve ser compensada por outras atrações no torneio, a começar por uma cerimônia de abertura, nesta segunda, algo inédito na história da competição. A previsão é de diversas homenagens a tenistas, brasileiros e estrangeiros que foram campeões de edições passadas.



Em outra novidade, o Rio Open terá uma grande tela de LED no fundo de quadra na arena principal, assim como existe no Aberto da Austrália e no US Open. A ideia será entreter o público com mensagens variadas e também atender às demandas dos patrocinadores.



"Vai ser uma edição icônica, muito emocionante. Teremos uma inédita cerimônia de abertura, vai ser forte e muito bonita. E já vai dar o tom do que será a semana do torneio. E estamos tentando trazer grande parte dos campeões anteriores do torneio para fazer uma homenagem, como fez Wimbledon quando celebrou os 100 anos da quadra central. Foi uma cerimônia linda", revelou Marcia Casz, diretora geral do Rio Open, em entrevista ao Estadão, em dezembro.



O público terá mais espaço para acompanhar as partidas da quadra 2, cuja capacidade será dobrada. Outra atração será um torneio de exibição de cadeirantes.



Confira a programação do primeiro dia:





QUADRA GUGA KUERTEN - 16h30

Gustavo Heide (BRA) x Tomas Barrios Vera (CHI)



(Não antes das 19h00)

Hugo Dellien (BOL) x Cameron Norrie (ING)

Alejandro Tabilo (CHI) x Thiago Wild (BRA)





QUADRA 1 - 16h30

Francisco Cerundolo (ARG) e Francisco Comesana (ARG)

João Fonseca (BRA)/Marcelo Zormann (BRA) x Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (ALE)

Bernabe Zapata Miralles (ESP) vs Laslo Djere (SRB)



QUADRA 2 - 16h30

Juan Pablo Varillas (PER) x Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Sadio Doumbia (FRA)/Fabien Reboul (FRA) x Marcelo Demoliner (BRA)/Felipe Meligeni (BRA)

Sebastian Ofner (AUT) x Jaume Munar (ESP)



QUADRA 4 - 16h30

Francisco Cabral (POR)/Henry Patten (ING) vs Roberto Carballes Baena (ESP)/Dusan Lajovic (SER)