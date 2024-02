linkedin.com\/company\/jornal-o-dia"],"ethicsPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/codigo-de-etica","diversityPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/codigo-de-etica","correctionsPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","ownershipFundingInfo":"https:\/\/odia.ig.com.br\/quem-somos","foundingDate":"1951-06-05","masthead":"https:\/\/odia.ig.com.br\/expediente","verificationFactCheckingPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","unnamedSourcesPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/codigo-de-etica","actionableFeedbackPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco","diversityStaffingReport":"https:\/\/odia.ig.com.br\/politica-de-diversidade","publishingPrinciples":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"Newsroom Contact","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Public Engagement","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto:redacao@odia.com.br"}],"headline":"Ex-jogador do Real Madrid, Hazard exalta Vini Jr: 'Um dos melhores do mundo'","alternativeHeadline":"Belga, de 33 anos, também comentou relação com as bebidas e elogiou Rodrygo","description":"Belga, de 33 anos, também comentou relação com as bebidas e elogiou Rodrygo","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2024\/02\/6795296-ex-jogador-do-real-madrid-hazard-exalta-vini-jr-um-dos-melhores-do-mundo.html","articleBody":"O ex-atacante Eden Hazard, de 33 anos, rasgou elogios a Vini Jr. O belga exaltou a dupla de brasileiros do Real Madrid, em entrevista ao podcast do também já aposentado Obi Mikel. Ele colocou, inclusive, o camisa 7 do clube merengue como um dos melhores jogadores do mundo. \\\"Vini Jr é diferente. Ele vai chegar nesse patamar. Não sei se vai ganhar a Bola de Ouro, mas ele é um dos melhores e está nesse nível. E Rodrygo, sou muito fã do Rodrygo\\\", declarou Hazard. Além disso, o ex-jogador falou sobre a sua relação com as bebidas. Nas férias, ele revelou que ganhava cerca de quatro a cinco quilos, e citou como um dos fatores principais para o aumento de peso a pressão vivida no mundo do futebol. \\\"Todo verão eu ganhava quatro ou cinco quilos, porque tinha em mente que já tinha dado muito durante dez meses. Você leva seu corpo ao nível máximo e as pessoas te xingam. Então seu tempo livre é seu tempo livre\\\", ponderou. \\\"Como belga, eu adoro cervejas porque o meu país tem as melhores cervejas do mundo. Não vou dizer que bebia todos os dias porque não é verdade, mas às vezes depois de um bom jogo uma ou duas estava bom\\\", completou. Hazard também elogiou o trabalho de Carlo Ancelotti no Real Madrid e atribuiu sua perda de espaço no time ao bom momento de Vini Jr e Rodrygo: \\\"Eles estiveram muito bem e perdi meu lugar em campo\\\".","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2024\/02\/6795296-ex-jogador-do-real-madrid-hazard-exalta-vini-jr-um-dos-melhores-do-mundo.html","keywords":"Hazard, Real Madrid, Vini Jr","articleSection":"Esporte","image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2024\/01\/15\/1200x750\/1_vini_jr-31717659.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2024-02-19T10:49:02-03:00","dateModified":"2024-02-19T10:49:02-03:00"}

