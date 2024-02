LeBron James disputou o All-Star Game da NBA no último domingo (18) - Getty Images via AFP

Publicado 19/02/2024 11:15

LeBron James, de 39 anos, falou abertamente sobre a possibilidade de aposentadoria em breve do basquete. O astro da NBA, atualmente no Los Angeles Lakers, admitiu que a hora de se despedir das quadras está perto, mas ainda não sabe quando será a última temporada. Mas já tem ideias do que fazer.



"Não planejei quantas temporadas ainda me restam, mas sei que não são muitas. Estou dividido em fazer uma turnê de despedida. Há momentos em que sinto que devo isso aos meus fãs, dar esse momento a eles. Não tenho a resposta de quanto tempo vai demorar ou que uniforme usarei. Espero que seja com os Lakers, mas veremos. Não sei como isso vai acabar, mas está chegando, com certeza" afirmou LeBron após o All-Star Game, no domingo (18) à noite.



Por enquanto, LeBron pretende jogar até quando puder. E até lá, ele garante que não busca mais nada na carreira, além de se divertir. Ainda assim, tem o desejo de disputar a quarta Olimpíada, no meio do ano, em Paris-2024.



"Espero estar saudável o suficiente para estar na equipe e jogar em um nível que eu saiba que possa jogar. Se estiver dedicado, e estou, vou dar tudo com a mente, corpo e alma", disse.