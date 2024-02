Thiago Wild em ação no Rio Open 2024 - Renan Areias/ Agência O Dia

Thiago Wild em ação no Rio Open 2024Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 22/02/2024 18:10

Rio - Nesta quinta-feira, 22, Thiago Wild venceu o espanhol Jaume Munar por 2 sets 1, parciais 2/6, 6/4 e 3/6, em partida válida pelas oitavas de final do Rio Open. Com o resultado, ele quebrou o primeiro brasileiro desde Thiago Monteiro, em 2017, a avançar às quartas do torneio.

Cabe mencionar que o jogo começou na última quarta-feira, 21, mas acabou paralisado por causa da chuva. Assim, foi retomado na tarde desta quinta: "Encarei como um jogo novo, começando do zero, como se não tivesse acontecido o dia de ontem", disse Thiago, na entrevista após a partida.

Nas quartas, Wild enfrentará Cameron Norrie, o atual campeão do Rio Open. O britânico garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar o chileno Barrios Vera por 2 sets a 0, com duplo 6/1 e 6/1.