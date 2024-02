Danilo Barbosa teve boa atuação pelo Botafogo no empate com o Aurora, mas vacilou no fim - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/02/2024 17:21

"Jogo de Copa sempre muito complicado, campo extremamente pesado sobretudo na altitude. Não era o resultado que queríamos, mas seguimos convictos e fieis de que tempos bons estão por vir. Seguimos em busca de nosso objetivo", escreveu o jogador no Instagram.





Apesar do otimismo de Danilo Barbosa de antes, o empate sofrido no fim pesou ainda mais para a saída de Tiago Nunes. O treinador só obteve quatro vitórias em 15 jogos, todas contra clubes pequenos do Rio

Sob nova direção, o Botafogo tenta se recuperar no Campeonato Carioca - está em quinto lugar, fora da zona de classificação para a semifinal - e tem o confronto decisivo contra o Aurora, no Nilton Santos, na próxima quarta-feira (28).



Qualquer vitória leva o Glorioso para a terceira fase da Pré-Libertadores. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis e, se perder, está eliminado.